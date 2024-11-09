Иран отрицает заговор с целью убийства Трампа
Киев • УНН
Минюст США обвинил гражданина Афганистана Фархада Шакери в подготовке покушения на Дональда Трампа. МИД Ирана отверг обвинения, назвав их безосновательными и направленными на осложнение отношений между странами.
Иран отверг обвинения в заговоре с целью убийства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Как стало известно из судебных документов, обнародованных Минюстом США, в сентябре иранские чиновники попросили Фархада Шакери, гражданина Афганистана, проживающего в Тегеране, сосредоточиться на слежке и в конце концов убить Трампа.
Однако Министерство иностранных дел Ирана охарактеризовало эти заявления как безосновательные и отклонило их. В министерстве также добавили, что "в прошлом выдвигались подобные обвинения, которые Иран решительно отрицал".
Министерство заявило, что эти заявления являются заговором, направленным на "дальнейшее осложнение проблем между США и Ираном".
Напомним
Минюст США выдвинул обвинение иранцу Фархаду Шакери в подготовке покушения на Дональда Трампа. Также обвинения предъявлены двум жителям Нью-Йорка за планирование убийства американского журналиста-критика Ирана.