Иран получил от России самолеты Як-130 от России

Детали

На видео, распространенных в социальных сетях в субботу, видно, что учебно-боевые самолеты Як-130 вошли в страну и находятся на вооружении ВВС Ирана.

Отмечается, что ни один иранский официальный представитель пока не подтвердил поступление в страну учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Эти тренировочные самолеты будут использоваться для подготовки новых пилотов, которые будут управлять истребителями нового поколения ВВС Ирана.

Реактивные самолеты Як-130, способные нести 3 тонны боеприпасов для выполнения боевых задач, предназначены для летной и боевой подготовки летного состава на реактивных истребителях Ирана 4-го и 5-го поколений.

Дополнение

россия и иран заключили соглашение, по которому к лету 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины.