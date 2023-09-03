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Иран получил от России самолеты Як-130 от России

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские учебно-боевые самолеты Як-130 были импортированы в Иран и, как сообщается, присоединились к ВВС страны. Об этом сообщает издание IRNA, пишет УНН.

Детали 

На видео, распространенных в социальных сетях в субботу, видно, что учебно-боевые самолеты Як-130 вошли в страну и находятся на вооружении ВВС Ирана.

Отмечается, что ни один иранский официальный представитель пока не подтвердил поступление в страну учебно-тренировочных самолетов Як-130. 

Эти тренировочные самолеты будут использоваться для подготовки новых пилотов, которые будут управлять истребителями нового поколения ВВС Ирана.

Реактивные самолеты Як-130, способные нести 3 тонны боеприпасов для выполнения боевых задач, предназначены для летной и боевой подготовки летного состава на реактивных истребителях Ирана 4-го и 5-го поколений.

Дополнение

россия и иран заключили соглашение, по которому к лету 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины.

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