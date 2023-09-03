Іран отримав від росії літаки Як-130

Деталі

На відео, поширених у соціальних мережах у суботу, видно, що навчально-бойові літаки Як-130 увійшли в країну та перебувають на озброєнні ВПС Ірану.

Зазначається, що жоден іранський офіційний представник поки що не підтвердив надходження в країну навчально-тренувальних літаків Як-130.

Ці тренувальні літаки будуть використовуватися для підготовки нових пілотів, які керуватимуть винищувачами нового покоління ВПС Ірану.

Реактивні літаки Як-130, здатні нести 3 тонни боєприпасів для виконання бойових завдань, призначені для льотної та бойової підготовки льотного складу на реактивних винищувачах Ірану 4-го та 5-го поколінь.

Доповнення

росія та Іран уклали угоду, за якою до літа 2025 року планують виготовити 6000 ударних дронів для бомбардування України.