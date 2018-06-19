Иран не примет участие во встрече ОПЕК+ 23 июня

“Нет, я уеду в пятницу”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Зангане добавил, что Тегеран выступает против влияния США на сделку ОПЕК+.

Он отметил, что ОПЕК является независимой и неполитической организацией.

“Мы верим, что мировой нефтяной рынок нефти не должен быть политизирован, в результате все, как производители так и потребители, выиграют”, — сказал Зангане.

Иран — одна из трех стран, которые выступают против смягчения квот в соглашении об ограничении добычи, то есть против роста добычи. Такое предложение ранее озвучили РФ и Саудовская Аравия, которые выступают за восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на период третьего квартала. Они объясняют необходимость роста добычи угрозой дефицита вследствие падения добычи в Венесуэле и возможных санкций США против Ирана, которые могут ограничить его нефтяной экспорт.

Как сообщал УНН, страны G7 будут контролировать ядерную программу Ирана.