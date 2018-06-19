Іран не прийме участь у зустрічі ОПЕК+ 23 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Іран не планує брати участь у зустрічі ОПЕК+ 23 червня, а тільки в засіданні ОПЕК, яке відбудеться 22 червня. Про це сказав міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане, передає УНН.
“Ні, я поїду в п’ятницю”, — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання журналіста. Зангане додав, що Тегеран виступає проти впливу США на операцію ОПЕК+.
Він зазначив, що ОПЕК є незалежною і неполітичною організацією.
“Ми віримо, що світовий нафтовий ринок нафти не повинен бути політизований, в результаті все, як виробники так і споживачі, виграють”, — сказав Зангане.
Іран — одна з трьох країн, які виступають проти пом’якшення квот в угоді про обмеження видобутку, тобто проти зростання видобутку. Таку пропозицію раніше озвучили РФ і Саудівська Аравія, які виступають за відновлення видобутку на 1,5 млн барелів на добу на період третього кварталу. Вони пояснюють необхідність зростання видобутку загрозою дефіциту внаслідок падіння видобутку в Венесуелі і можливих санкцій США проти Ірану, які можуть обмежити його нафтовий експорт.
Як повідомляв УНН, країни G7 будуть контролювати ядерну програму Ірану.