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Іран не прийме участь у зустрічі ОПЕК+ 23 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Іран не планує брати участь у зустрічі ОПЕК+ 23 червня, а тільки в засіданні ОПЕК, яке відбудеться 22 червня. Про це сказав міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане, передає УНН.

“Ні, я поїду в п’ятницю”, — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання журналіста. Зангане додав, що Тегеран виступає проти впливу США на операцію ОПЕК+.

Він зазначив, що ОПЕК є незалежною і неполітичною організацією.

“Ми віримо, що світовий нафтовий ринок нафти не повинен бути політизований, в результаті все, як виробники так і споживачі, виграють”, — сказав Зангане.

Іран — одна з трьох країн, які виступають проти пом’якшення квот в угоді про обмеження видобутку, тобто проти зростання видобутку. Таку пропозицію раніше озвучили РФ і Саудівська Аравія, які виступають за відновлення видобутку на 1,5 млн барелів на добу на період третього кварталу. Вони пояснюють необхідність зростання видобутку загрозою дефіциту внаслідок падіння видобутку в Венесуелі і можливих санкцій США проти Ірану, які можуть обмежити його нафтовий експорт.

Як повідомляв УНН, країни G7 будуть контролювати ядерну програму Ірану.

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