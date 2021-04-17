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Иран назвал подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Однако тот бежал из страны

Иран назвал подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Однако тот бежал из страны

Киев  •  УНН

 • 26176 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В субботу 17 апреля Иран официально заявил, что идентифицировал человека, который, по утверждениям Тегерана, был ответственнен за диверсию на предприятии по обогащению урана в Натанзе. Объявлено, что он успел бежать из страны накануне инцидента. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Согласно сообщению, подозреваемый - 43-летний иранский гражданин Реза Карими.

Он работал на этом объекте и сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности.
Сообщается, что власти принимают усилия для его ареста и возвращения в страну.

Контекст

Подписанный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Общий всеобъемлющий план действий, предусматривающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет.

В мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из договора - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Иран настаивает на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя Запад и МАГАТЭ заявляет, что Тегеран должен был организовать военную ядерную программу до конца 2003 года. Ежегодный отчет американской разведки, опубликованный во вторник, подтвердил давнюю американскую оценку, согласно которой Иран в настоящее время не пытается строить ядерную бомбу.

Ранее Иран заявлял, что может использовать уран с обогащением до 60% для кораблей с ядерными двигателями. Однако в настоящее время в составе военно-морского флота Исламской Республики нет таких кораблей.

Нападение в Натанзе сначала называлось только как отключение электросети, но позже иранские официальные лица начали называть это нападением.

Дополнение

11 апреля стало известно, что на ядерном комплексе в Натанзе произошла авария в распределительной электросети, которая нарушила работу центрифуг по обогащению урана.

Иран обвинил Израиль в диверсии и пообещал отомстить. Однако израильская сторона не комментирует эту версию.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что на объекте в Натанзе будут скоро установлены центрифуги нового поколения. Зариф назвал нападение на ядерный комплекс в Натанзе "очень плохой авантюрой", которая "укрепит позиции Тегерана на переговорах по восстановлению ядерной сделки 2015 года с США и другими государствами".

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