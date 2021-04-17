Иран назвал подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Однако тот бежал из страны

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В субботу 17 апреля Иран официально заявил, что идентифицировал человека, который, по утверждениям Тегерана, был ответственнен за диверсию на предприятии по обогащению урана в Натанзе. Объявлено, что он успел бежать из страны накануне инцидента. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.