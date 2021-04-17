Іран назвав підозрюваного в диверсії на ядерному об'єкті в Натанзі. Однак той втік з країни

Деталі

Згідно з повідомленням, підозрюваний - 43-річний іранський громадянин Реза Карімі.

Він працював на цьому об'єкті і втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.

Повідомляється, що влада вживає зусилля для його арешту і повернення в країну.

Контекст

Підписаний в 2015 році “шісткою” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іраном Спільний всеосяжний план дій, який передбачає зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, як гарант неотримання Тегераном ядерної зброї, що не проіснував і трьох років.

У травні 2018 року США оголосили про односторонній вихід з неї і відновленні жорстких санкцій проти Тегерана.

Іран в 2019 році — рівно через рік після виходу США з угоди — заявив про поетапне скорочення своїх зобов’язань в рамках угоди, відмовившись від обмежень в ядерних дослідженнях, центрифугах, рівні збагачення урану.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма носить мирний характер, хоча Захід і МАГАТЕ заявляють, що Тегеран мав організовану військову ядерну програму до кінця 2003 року. Щорічний звіт американської розвідки, опублікований у вівторок, підтвердив давню американську оцінку, згідно з якою Іран в даний час не намагається будувати ядерну бомбу.

Раніше Іран заявляв, що може використовувати уран із збагаченням до 60% для кораблів з ядерними двигунами. Однак в даний час в складі військово-морського флоту Ісламської Республіки немає таких кораблів.

Напад в Натанзі спочатку називався тільки як відключення електромережі, але пізніше іранські офіційні особи почали називати це нападом.

Доповнення

11 квітня стало відомо, що на ядерному комплексі в Натанзі сталася аварія в розподільній електромережі, яка порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

Іран звинуватив Ізраїль в диверсії і пообіцяв помститися. Проте ізраїльська сторона не коментує цю версію.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що на об'єкті в Натанзі будуть скоро встановлені центрифуги нового покоління. Заріф назвав напад на ядерний комплекс в Натанзі "дуже поганою авантюрою", яка "зміцнить позиції Тегерана на переговорах по відновленню ядерної угоди 2015 року зі США та іншими державами".