Іран назвав підозрюваного в диверсії на ядерному об'єкті в Натанзі. Однак той втік з країни

ukru
Ексклюзив
10:51 • 58252 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 104084 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 134615 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175787 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 259417 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186776 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179663 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188601 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155326 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160342 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 59026 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 79557 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104832 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117507 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 57209 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 4862 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 259419 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 205018 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299707 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 22337 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97651 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101052 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97662 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113143 перегляди
Актуальне
Іран назвав підозрюваного в диверсії на ядерному об'єкті в Натанзі. Однак той втік з країни

Іран назвав підозрюваного в диверсії на ядерному об'єкті в Натанзі. Однак той втік з країни

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В суботу 17 квітня Іран офіційно заявив, що ідентифікував людину, яка, за твердженнями Тегерана, була відповідальна за диверсію на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі. Оголошено, що він встиг втекти з країни напередодні інциденту. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Згідно з повідомленням, підозрюваний - 43-річний іранський громадянин Реза Карімі.

Він працював на цьому об'єкті і втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.
Повідомляється, що влада вживає зусилля для його арешту і повернення в країну.

Контекст

Підписаний в 2015 році “шісткою” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іраном Спільний всеосяжний план дій, який передбачає зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, як гарант неотримання Тегераном ядерної зброї, що не проіснував і трьох років.

У травні 2018 року США оголосили про односторонній вихід з неї і відновленні жорстких санкцій проти Тегерана.

Іран в 2019 році — рівно через рік після виходу США з угоди — заявив про поетапне скорочення своїх зобов’язань в рамках угоди, відмовившись від обмежень в ядерних дослідженнях, центрифугах, рівні збагачення урану.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма носить мирний характер, хоча Захід і МАГАТЕ заявляють, що Тегеран мав організовану військову ядерну програму до кінця 2003 року. Щорічний звіт американської розвідки, опублікований у вівторок, підтвердив давню американську оцінку, згідно з якою Іран в даний час не намагається будувати ядерну бомбу.

Раніше Іран заявляв, що може використовувати уран із збагаченням до 60% для кораблів з ядерними двигунами. Однак в даний час в складі військово-морського флоту Ісламської Республіки немає таких кораблів.

Напад в Натанзі спочатку називався тільки як відключення електромережі, але пізніше іранські офіційні особи почали називати це нападом.

Доповнення

11 квітня стало відомо, що на ядерному комплексі в Натанзі сталася аварія в розподільній електромережі, яка порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

Іран звинуватив Ізраїль в диверсії і пообіцяв помститися. Проте ізраїльська сторона не коментує цю версію.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що на об'єкті в Натанзі будуть скоро встановлені центрифуги нового покоління. Заріф назвав напад на ядерний комплекс в Натанзі "дуже поганою авантюрою", яка "зміцнить позиції Тегерана на переговорах по відновленню ядерної угоди 2015 року зі США та іншими державами".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами