Иран на следующей неделе представит собственный аналог российской С-300

Согласно утверждению Тегерана, комплекс является аналогом российской зенитной ракетной системы С-300. “Бавар-373” способен поражать цели на высоте до 27 километров. Радиус действия иранской системы — 200 км.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету “Мескат”, дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.

Как сообщал УНН, Иран имеет уже 370 тонн обогащенного сверх нормы урана.