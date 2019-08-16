Іран наступного тижня представить власний аналог російської С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Іран завершив роботу над створенням власного зенітно-ракетного комплексу “Бавар-373” і готовий презентувати його на наступному тижні. Про це в п’ятницю повідомило агентство IRNA з посиланням на міністерство оборони країни, інформує УНН.
Відповідно до твердження Тегерана, комплекс є аналогом російської зенітної ракетної системи С-300. “Бавар-373” здатний вражати цілі на висоті до 27 кілометрів. Радіус дії іранської системи — 200 км.
Іран багато років займається розвитком військової промисловості. Серйозних успіхів він добився в розробці балістичних ракет. Крім того, в 2015 році іранські військові представили крилату ракету “Мескат”, дальність якої, за наявними даними, становить близько 2000 кілометрів.
Як повідомляв УНН, Іран має вже 370 тонн збагаченого понад норму урану.