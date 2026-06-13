Иран мог пополнить арсенал российскими ракетами во время восстановления запасов - Bloomberg



Западные союзники считают, что Иран, скорее всего, добавил в свой арсенал новое российское оружие и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала во время восьминедельного перемирия, что даст Исламской Республике огневую мощь для ответного удара почти в полную силу, если боевые действия возобновятся, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По оценкам разведки, Тегеран располагает примерно тремя четвертями боеприпасов, которые имел до войны, и может легко их нарастить. Это включает неопределенные российские ракеты, которые, вероятно, сошли с конвейера в течение последнего года, говорится в одной из оценок.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что у Ирана осталось лишь 21%-22% его ракет.

По оценкам разведки, в марте, Иран имел около 60% своего довоенного ракетного арсенала, пока США и Израиль проводили воздушную кампанию, направленную на снижение его возможностей дальнего удара.

С 28 февраля по 8 апреля, когда вступило в силу прекращение огня, Иран выпустил более 1850 ракет по всему региону и как минимум вдвое больше "Шахедов".

По оценкам США и Израиля, в первый месяц войны они уничтожили около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в середине марта, что наступательный потенциал режима сократился на 90%.

Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "захоронены", то есть погребены под завалами, которые блокировали входы в иранские подземные хранилища. Тегеран, скорее всего, использовал время прекращения огня, чтобы снова открыть эти склады и перераспределить запасы, пишет издание.

Иран мог бы построить новые "Шахеды", имея доступ к стекловолокну, взрывчатке, системам наведения и двигателям, хотя некоторые из этих материалов, в частности взрывчатка, могут быть труднодоступными после недель бомбардировок, по словам лица, знакомого с этим вопросом.

Создание новых моделей не будет большой проблемой для промышленной базы Ирана, даже в военное время, сказала Келли Грико, старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона (Stimson Center).

"Трудно полностью уничтожить производство, особенно когда оно распределено по нескольким объектам", — сказала Грико.

То, что Иран обладает относительно большой частью своего довоенного арсенала, сейчас делает возобновление полномасштабных атак более сложным решением для США, сказала она.

"Несмотря на все тактические успехи, о которых заявляют Соединенные Штаты, они не достигли своих целей по разрушению оборонно-промышленной базы Ирана или значительному ухудшению ракетной программы Ирана, — сказала Бекка Вассер, руководитель отдела обороны Bloomberg Economics. — Иран продемонстрировал чрезвычайную устойчивость и способность восстанавливать свой ракетный арсенал".

Иран сохранил до 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям Трампа о "полном разгроме" - NYT