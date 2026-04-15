Иран купил у Китая спутник для слежки за базами США, Пекин это отрицает - расследование
КСИР купил аппарат TEE-01B для мониторинга военных объектов на Ближнем Востоке. Китай отрицает сделку и угрожает контрмерами в случае новых санкций.
В конце 2024 года Иран тайно купил китайский шпионский спутник, чтобы следить и атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Financial Times.
Детали
По данным расследования, Корпус стражей исламской революции приобрел спутник TEE-01B. Это произошло после того, как китайская компания Earth Eye Co запустила спутник в космос.
Такой шаг позволил КСИР получить доступ к коммерческим наземным станциям китайской компании Emposat, которые охватывают страны Азии, Латинской Америки и другие континенты.
Спутник TEE-01B следил за следующими объектами США и их союзников:
- база "Кэмп Бьюринг" и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте;
- военная база США "Кэмп Лемонье" в Джибути;
- международный аэропорт Дукм в Омане;
- контейнерный порт Хор-Факкан;
- электростанция в ОАЭ;
- алюминиевый завод Альба в Бахрейне.
Реакция Китая
Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал сообщения о продаже спутника Ирану "вымышленными". Он добавил: если США продолжат повышение тарифов на Китай на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами.
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News15.04.26, 02:54 • 27029 просмотров