Иран купил у Китая спутник для слежки за базами США, Пекин это отрицает - расследование

$43.500.0651.330.57
ukenru
Эксклюзив
10:54 • 6218 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
09:39 • 14094 просмотра
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 25656 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
14 апреля, 23:54 • 27034 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
14 апреля, 19:27 • 33484 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 59057 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
14 апреля, 11:26 • 42048 просмотра
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
14 апреля, 10:26 • 35129 просмотра
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерахPhoto
14 апреля, 09:54 • 31426 просмотра
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Эксклюзив
14 апреля, 09:13 • 25874 просмотра
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4м/с
24%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Моссад объявил план свержения правительства Ирана15 апреля, 04:14 • 10344 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область затронула два района - показали последствияPhoto15 апреля, 05:43 • 17397 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 20130 просмотра
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США08:06 • 13578 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 5702 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 5716 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 20143 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 25648 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 27223 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 59054 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Сергей Бызов
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 18238 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 27211 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 34914 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 29603 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 38795 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Financial Times

Иран купил у Китая спутник для слежки за базами США, Пекин это отрицает - расследование

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

КСИР купил аппарат TEE-01B для мониторинга военных объектов на Ближнем Востоке. Китай отрицает сделку и угрожает контрмерами в случае новых санкций.

В конце 2024 года Иран тайно купил китайский шпионский спутник, чтобы следить и атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Financial Times.

Детали

По данным расследования, Корпус стражей исламской революции приобрел спутник TEE-01B. Это произошло после того, как китайская компания Earth Eye Co запустила спутник в космос.

Такой шаг позволил КСИР получить доступ к коммерческим наземным станциям китайской компании Emposat, которые охватывают страны Азии, Латинской Америки и другие континенты.

Спутник TEE-01B следил за следующими объектами США и их союзников:

  • база "Кэмп Бьюринг" и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте;
    • военная база США "Кэмп Лемонье" в Джибути;
      • международный аэропорт Дукм в Омане;
        • контейнерный порт Хор-Факкан;
          • электростанция в ОАЭ;
            • алюминиевый завод Альба в Бахрейне.

              Реакция Китая

              Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал сообщения о продаже спутника Ирану "вымышленными". Он добавил: если США продолжат повышение тарифов на Китай на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами.

              Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News15.04.26, 02:54 • 27029 просмотров

              Евгений Устименко

              ПолитикаНовости Мира
              Кибератака
              Санкции
              Энергетика
              Электроэнергия
              Financial Times
              Азия
              Кувейт
              Бахрейн
              Оман
              Объединенные Арабские Эмираты
              Китай
              Соединённые Штаты
              Иран