Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил завершение военной операции против Ирана в интервью Fox News. Ранее глава Белого дома анонсировал второй раунд переговоров в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана. Об этом в Instagram сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо, информирует УНН.
Детали
По ее словам, глава Белого дома, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.
Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: "Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?" Он ответил: "Она закончилась"
Она анонсировала полную публикацию интервью с Трампом уже в среду.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что второй раунд переговоров с Ираном "может состояться в течение следующих двух дней".
