Иран достиг значительного прогресса в программе обогащения урана - Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава израильской военной разведки заявил в понедельник, что Иран достиг значительного прогресса в своей программе обогащения урана, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
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"Интересно, что будет делать международное сообщество, когда Иран начнет обогащение урана до 90 процентов", - сказал генерал-майор Аарон Халива на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве.
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Он добавил, что Иран сталкивается с растущим давлением, которое заставляет его быть "агрессивнее, поэтому мы должны ожидать гораздо более агрессивных ответов в регионе и мире".
"С начала 2022 года мы насчитали... включая кибератаки, около 100 сделок, которые провели иранцы", - сказал Халива.
Глава израильской разведки заявил, что Иран рассматривает возможность нападения на чемпионат мира по футболу в Катаре.
"Единственное, что их сдерживает, – это то, как отреагируют катарцы", – сказал он.
Иранские власти не прокомментировали утверждение Халивы.