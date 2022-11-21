Іран досяг значного прогресу в програмі збагачення урану - Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Глава ізраїльської військової розвідки заявив у понеділок, що Іран досяг значного прогресу у своїй програмі збагачення урану, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.
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"Цікаво, що робитиме міжнародне співтовариство, коли Іран почне збагачення урану до 90 відсотків", - сказав генерал-майор Аарон Халіва на конференції Інституту досліджень національної безпеки (INSS) у Тель-Авіві.
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Він додав, що Іран стикається з зростаючим тиском, який змушує його бути "агресивнішим, тому ми повинні чекати набагато більш агресивних відповідей у регіоні та у світі".
"З початку 2022 року ми нарахували ... включаючи кібератаки, близько 100 операцій, які провели іранці", - сказав Халіва.
Глава ізраїльської розвідки заявив, що Іран розглядає можливість нападу на чемпіонат світу з футболу у Катарі.
"Єдине, що їх стримує, – це те, як відреагують катарці", – сказав він.
Іранська влада не прокоментувала твердження Халіви.