Иран: влиятельного аятоллу Ассамблеи экспертов расстреляли в банке

Детали

В среду около 10:30 аятолла Аббасали Сулеймани, которому было за 70 лет, посещал отделение Bank Belli в Баболсаре по личным делам, когда в него выстрелили.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных информационным агентством Tasnim, видно, как священнослужитель, одетый в традиционную темную мантию и белый тюрбан, сидит на стуле внутри банка. Затем к нему сзади подходит мужчина среднего возраста в сине-белой форме и с чем-то, похожим на пистолет, прежде чем произвести серию выстрелов ему в спину.

Затем мужчину разоружают и задерживают двое других мужчин, один из которых одет в зеленую форму.

Аятолла Аббасали Сулеймани скончался в больнице. Нападавший, которого арестовали, был охранником банка, а мотивы его действий пока неясны.

Аятолла Сулеймани был одним из 88 священнослужителей в Ассамблее экспертов, которая назначает Верховного лидера. Избранный орган также следит за его работой и может – теоретически – сместить его, если он будет признан неспособным выполнять свои обязанности.

Ранее он также был личным представителем нынешнего Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в провинции Систан-Белуджистан, уйдя в отставку в 2019 году после 17 лет на этом посту.

ВВС сообщает, что он был сторонником жесткой линии, который призывал к гендерной сегрегации во всех общественных местах Исламской Республики, включая рабочие места.

Добавим

В апреле прошлого года два священнослужителя были убиты, а третий ранен в результате ножевого нападения на шиитский храм в северо-восточном городе Мешхед.

Этнический узбек был повешен в июне после того, как его признали виновным в причинении ножевых ранений, мотивы которых полиция не раскрыла.