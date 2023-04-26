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Іран: впливового аятолу Асамблеї експертів розстріляли в банку

Іран: впливового аятолу Асамблеї експертів розстріляли в банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Члена впливового духовенства Ірану було вбито у північній провінції країни Мазендаран у середу, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Fars, додавши, що підозрюваного вбивця затримано, інформує УНН.

Деталі

У середу близько 10:30 аятола Аббасалі Сулеймані, якому було за 70 років, відвідував відділення Bank Belli у Баболсарі з особистих справ, коли в нього вистрілили.

На кадрах із камер відеоспостереження, опублікованих інформаційним агентством Tasnim, видно, як священнослужитель, одягнений у традиційну темну мантію та білий тюрбан, сидить на стільці всередині банку. Потім до нього ззаду підходить чоловік середнього віку в синьо-білій формі і з чимось, схожим на пістолет, перш ніж зробити серію пострілів йому в спину.

Потім чоловіка роззброюють і затримують двоє інших чоловіків, один із яких одягнений у зелену форму.

Аятола Аббасалі Сулеймані помер у лікарні. Нападник, якого заарештували, був охоронцем банку, а мотиви його дій поки неясні.

Аятола Сулеймані був одним із 88 священнослужителів в Асамблеї експертів, яка призначає Верховного лідера. Вибраний орган також стежить за його роботою і може – теоретично – змістити його, якщо він буде визнаний нездатним виконувати свої обов'язки.

Раніше він також був особистим представником нинішнього Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї у провінції Сістан-Белуджистан, пішовши у відставку у 2019 році після 17 років на цій посаді.

ВВС повідомлє, що він був прихильником жорсткої лінії, який закликав до ґендерної сегрегації у всіх громадських місцях Ісламської Республіки, включаючи робочі місця.

Додамо

У квітні минулого року двох священнослужителів було вбито, а третього поранено внаслідок ножового нападу на шиїтський храм у північно-східному місті Мешхед.

Етнічний узбек був повішений у червні після того, як його визнали винним у заподіянні ножових поранень, мотиви яких поліція не розкрила.

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