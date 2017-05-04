Иракские силы заявили об открытии нового фронта в наступлении на Мосул
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Поддерживаемое США иракское наступление для отвоевания Мосула у боевиков "Исламского государства" получило новый импульс в четверг, после того, как бронетанковая дивизия начала попытки продвинуться в город с северной стороны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Боевики оказались в осаде в северо-западном углу Мосула, который включает в себя исторический центр старого города, средневековую мечеть Гранд Аль-Нури, где их флаг установлен с июня 2014 года.
Девятая бронетанковая дивизия иракской армии и подразделения быстрого реагирования МВД страны открыли новый фронт на северо-западе города, говорится в заявлении военных.
Атака поможет элитной контртеррористической службе и силам федеральной полиции министерства внутренних дел, которые наступают с юга.
"Наши силы достигли устойчивого прогресса в первые часы наступления и боевики "Исламского государства" ломаются и отступают", - сказал государственному телевидению бригадный генерал Яхья Расул.
Федеральная полиция и силы быстрого реагирования продвинулись на 1400 метров и продолжают продвижение в области Хулела в направлении района Харамат северо-западнее Мосула. Они пытались добраться до берега реки Тигра и окружить Пятый мост к северу от Старого города, сообщила в заявлении федеральная полиция.
"Мы войдем с силами быстрого реагирования и контртеррористической службой и мы войдем в один фронт", - отметил командующий 9-й бронетанковой дивизии, генерал-лейтенант Касем аль-Малики.
Иракская армия заявила 30 апреля, что она нацелена на то, чтобы закончить борьбу за Мосул в этом месяце.
Напомним, полиция в Мосуле ликвидировала одного из главарей "Исламского государства".