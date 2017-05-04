Іракські сили заявили про відкриття нового фронту в наступі на Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Підтримуваний США іракський наступ для відвоювання Мосула в бойовиків "Ісламської держави" отримав новий імпульс у четвер, після того, як бронетанкова дивізія розпочала спроби просунутися в місто з північного боку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Бойовики опинилися в облозі в північно-західному куті Мосула, який включає в себе історичний центр старого міста, середньовічну мечеть Гранд Аль-Нурі, де їх прапор встановлено з червня 2014 року.
Дев'ята бронетанкова дивізія іракської армії і підрозділи швидкого реагування МВС країни відкрили новий фронт на північному заході міста, йдеться в заяві військових.
Атака допоможе елітній контртерористичній службі і силам федеральної поліції міністерства внутрішніх справ, які наступають з півдня.
"Наші сили здійснили стійкий прогрес в перші години наступу і бойовики "Ісламської держави" ламаються і відступають", - сказав державному телебаченню бригадний генерал Яхья Расул.
Федеральна поліція і сили швидкого реагування просунулися на 1400 метрів і продовжують просування в області Хулела в напрямку району Харамат на північний захід від Мосула. Вони намагалися дістатися до берега річки Тигра і оточити П'ятий міст на північ від Старого міста, повідомила в заяві федеральна поліція.
"Ми увійдемо з силами швидкого реагування і контртерористичною службою і ми увійдемо в один фронт", - зазначив командувач 9-ї бронетанкової дивізії, генерал-лейтенант Касем аль-Малікі.
Іракська армія заявила 30 квітня, що вона націлена на те, щоб закінчити боротьбу за Мосул у цьому місяці.
Нагадаємо, поліція в Мосулі ліквідувала одного з ватажків "Ісламської держави".