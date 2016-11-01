Иракские силы продолжили продвижение к центру Мосула

По его словам, войска вошли в район Гогджали в черте города Мосул, и к полудню находились всего в 800 метрах от более застроенного центрального района Карама.

По словам генерала, "Исламское государство" борется, создав фактически стену обстрелов, чтобы перекрыть вход в район Карама и предотвратить продвижение иракских сил.

По его словам, вдоль дороги в город были заложены бомбы.