Іракські сили продовжили просування до центру Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Іракські сили спеціального призначення увійшли до передмість Мосула у вівторок і продовжили просування до його центру попри запеклий опір з боку бойовиків "Ісламської держави", які утримують місто. Про це сказав іракський генерал Самі аль-Аріді, передає УНН з посиланням на Associated Press.
З його слів, війська увійшли до району Гогджалі в межі міста Мосула, і до полудня перебували всього за 800 метрів від більш забудованого центрального району Карама.
Зі слів генерала, "Ісламська держава" бореться, створивши фактично стіну з обстрілів, щоб перекрити вхід у район Карама і запобігти просуванню іракських сил.
З його слів, вздовж дороги в місто також були закладені бомби.