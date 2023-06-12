Ирак утвердил рекордный бюджет на 2023 год в размере 153 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Парламент Ирака в понедельник одобрил бюджет на 2023 год в размере 153 миллиардов долларов, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Бюджет предусматривает рекордные расходы на восходящий фонд заработной платы в государственном секторе и проект развития для улучшения услуг и восстановления инфраструктуры, разрушенной запущенностью и войной.
Согласно бюджетному документу и законодателям, дефицит бюджета оценивается в рекордные 64,36 триллиона иракских динаров, что более чем вдвое превышает последний дефицит бюджета в 2021 году.