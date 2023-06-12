Ірак затвердив рекордний бюджет на 2023 рік у розмірі 153 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Парламент Іраку в понеділок схвалив бюджет на 2023 рік у розмірі 153 мільярдів доларів, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Бюджет передбачає рекордні витрати на висхідний фонд заробітної плати в державному секторі та проєкт розвитку для покращення послуг та відновлення інфраструктури, зруйнованої занедбаністю та війною.
Згідно з бюджетним документом і законодавцями, дефіцит бюджету оцінюється в рекордні 64,36 трильйона іракських динарів, що більш ніж удвічі перевищує останній дефіцит бюджету у 2021 році.