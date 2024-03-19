Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго

Замминистра энергетики встретились с представителями 90 компаний и иностранных дипломатов и рассказали об успехах Украины в наращивании возобновляемой энергетики. Минэнерго также призвало бизнес и партнеров к новым инвестициям в ВИЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Участники обсудили важность привлечения бизнеса к процессам восстановления и усиления энергетического сектора, развития энергетической инфраструктуры и внедрения новых стратегий и задач, ориентированных на европейские и мировые практики.

Отмечается, что одним из ключевых направлений развития энергосектора, определенных Энергетической стратегией Украины и над которыми активно работает Минэнерго, являются возобновляемые источники энергии.

В частности, летом 2023 года принят законопроект о "зеленой" трансформации и развитии мощностей возобновляемой энергетики. Закон предусматривает новый подход к поддержке ВИЭ, с ориентацией на рыночные механизмы и привлечение инвестиций в отрасль.

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Также в течение последнего месяца разработаны ключевые акты по распределению квот на установление мощностей ВИЭ по аукционному механизму и Порядок выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

В Минэнерго рассказали, что сейчас идет совместная с партнерами работа над разработкой реестра гарантий происхождения и согласования их по европейским правилам. Это важно для привлечения большего количества инвесторов в сектор ВИЭ.

Несмотря на сложные обстоятельства военного времени, в течение двух последних лет в Украине было введено более 600 МВт новых мощностей ВИЭ. В сектор инвестируют как украинские компании, так и международные партнеры - заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина надеется заявить о себе как о будущем члене ЕС. Речь идет об обороне, энергетике, сельском хозяйстве, сырьевом секторе и цифровых технологиях.