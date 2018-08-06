Инцидент с авто нардепа Пинзеника: в деле есть подозреваемый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По факту инцидента с автомобилем народного депутата Украины Павла Пинзеника, который произошел 12 июля этого года, недалеко от здания Верховной Рады, было объявлено подозрение одному лицу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"По данному факту (инцидент с автомобилем нардепа Павла Пинзеника - ред.) есть один задержанный - ему было объявлено подозрение, и сейчас он находится под домашним арестом. Досудебное следствие продолжается", - сообщили в полиции.
В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве, в правительственном квартале, автомобиль сбил человека.
Впоследствии стало известно, что авто принадлежит народному депутату Павлу Пинзенику.