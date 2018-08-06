Інцидент з авто нардепа Пинзеника: у справі є підозрюваний
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За фактом інциденту з автомобілем народного депутата України Павла Пинзеника, який стався 12 липня цього року, неподалік будівлі Верховної Ради, було оголошено підозру одній особі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“За цим фактом (інцидент з автомобілем нардепа Павла Пинзеника — ред.) є один затриманий — йому була оголошена підозра, і наразі він перебуває під домашнім арештом. Досудове слідство триває”, — повідомили у поліції.
У поліції додали, що за цим фактом відкрита кримінальна справа за частиною 2 статті 296 (хуліганство вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Києві, в урядовому кварталі, автомобіль збив людину.
Згодом стало відомо, що авто належить народному депутатові Павлу Пинзенику.