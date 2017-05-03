Интерпол снял с розыска В.Януковича и А.Клюева из-за несовершенного украинское законодательство - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Комиссия Интерпола решила снять с международного розыска экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-секретаря СНБО Андрея Клюева и других бывших чиновников из-за несовершенного украинского законодательства. Об этом в эфире "АТР" заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.
"Сегодня обнародовано решение соответствующей комиссии Интерпола, которое было принято на сессии, которая проходила 27 февраля - 3 марта текущего года. Об этом решении они нам сообщили только в конце апреля", - сказал С.Горбатюк.
При этом он отметил, что не может привести детали мотивации такого решения.
"Интерпол отметил, что эта информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению", - сказал С.Горбатюк.
По его словам, отказ касается несовершенства украинского законодательства, регулирующего избрание меры пресечения в отношении подозреваемых, находящихся в розыске.
"И именно обратив внимание на эту проблематику комиссия Интерпола решила принять такое решение", - заявил С.Горбатюк.
По его словам с международного розыска снят экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр Янукович и еще ряд должностных лиц времени экс-президента.
"Клюев тоже снят сейчас, Андрей Клюев", - уточнил С.Горбатюк, добавив, что с международного розыска сняты и другие чиновники режима Януковича.
Как сообщал УНН, срок действия временного политического убежища В.Януковича в РФ заканчивается в октябре.