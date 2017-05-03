Інтерпол зняв з розшуку В.Януковича та А.Клюєва через недосконале українське законодавство – С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Комісія Інтерполу вирішила зняти з міжнародного розшуку екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва та інших колишніх посадовців через недосконале українське законодавство. Про це в ефірі "АТР" заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Сьогодні оприлюднено рішення відповідної комісії Інтерполу, яке було прийняте на сесії, яка відбувалася 27 лютого - 3 березня поточного року. Про це рішення вони нам повідомили лише в кінці квітня", - сказав С.Горбатюк.
При цьому він зазначив, що не може навести деталі мотивації такого рішення.
"Інтерпол зазначив, що ця інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню", - сказав С.Горбатюк.
За його словами, відмова стосується недосконалості українського законодавства, яке регулює обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваних, які перебувають у розшуку.
"І саме звернувши увагу на цю проблематику комісія Інтерполу вирішила прийняти таке рішення", - заявив С.Горбатюк.
За його словами з міжнародного розшуку зняти екс-президент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович і ще ряд посадовців часі екс-президента.
"Клюєв теж знятий зараз, Андрій Клюєв", - уточнив С.Горбатюк, додавши, що з міжнародного розшуку зняті і інші чиновники режиму В.Януковича.
Як повідомляв УНН, строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні.