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Інтерпол зняв з розшуку В.Януковича та А.Клюєва через недосконале українське законодавство – С.Горбатюк

Київ • УНН

 • 12882 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Комісія Інтерполу вирішила зняти з міжнародного розшуку екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва та інших колишніх посадовців через недосконале українське законодавство. Про це в ефірі "АТР" заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

Інтерпол зняв з розшуку В.Януковича та А.Клюєва через недосконале українське законодавство – С.Горбатюк

"Сьогодні оприлюднено рішення відповідної комісії Інтерполу, яке було прийняте на сесії, яка відбувалася 27 лютого - 3 березня поточного року. Про це рішення вони нам повідомили лише в кінці квітня", - сказав С.Горбатюк.

При цьому він зазначив, що не може навести деталі мотивації такого рішення.

"Інтерпол зазначив, що ця інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню", - сказав С.Горбатюк.

За його словами, відмова стосується недосконалості українського законодавства, яке регулює обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваних, які перебувають у розшуку.

"І саме звернувши увагу на цю проблематику комісія Інтерполу вирішила прийняти таке рішення", - заявив С.Горбатюк.

За його словами з міжнародного розшуку зняти екс-президент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович і ще ряд посадовців часі екс-президента.

"Клюєв теж знятий зараз, Андрій Клюєв", - уточнив С.Горбатюк, додавши, що з міжнародного розшуку зняті і інші чиновники режиму В.Януковича.

Як повідомляв УНН, строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні.

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