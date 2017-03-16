Интерпол объявил в розыск четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Известно, что в день убийства подозреваемые находились в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители предполагают, что сейчас они в Пхеньяне.



Напомним, полиция уже арестовала двух женщин, которым предъявлено обвинение в причастности к убийству. За это в Малайзии предусмотрена смертная казнь. Еще одного подозреваемого правоохранители отпустили из-за недостатка доказательств его вины.



Как сообщал УНН, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был убит в Малайзии 13 марта с помощью химического вещества нервно-паралитического действия.