Интерпол объявил в розыск четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Международная организация уголовной полиции Интерпол объявила в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Channel NewsAsia.
Известно, что в день убийства подозреваемые находились в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители предполагают, что сейчас они в Пхеньяне.
Напомним, полиция уже арестовала двух женщин, которым предъявлено обвинение в причастности к убийству. За это в Малайзии предусмотрена смертная казнь. Еще одного подозреваемого правоохранители отпустили из-за недостатка доказательств его вины.
Как сообщал УНН, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был убит в Малайзии 13 марта с помощью химического вещества нервно-паралитического действия.