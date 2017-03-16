Інтерпол оголосив у розшук чотирьох підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол оголосила в розшук чотирьох громадян КНДР, підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама – зведеного брата північнокорейського лідера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Channel NewsAsia.
Відомо, що в день убивства підозрювані перебували в аеропорту Куала-Лумпура. Правоохоронці припускають, що зараз вони у Пхеньяні.
Нагадаємо, поліція вже заарештувала чоловіка і двох жінок, яким висунуто обвинувачення у причетності до вбивства. За це в Малайзії передбачена смертна кара. Ще одного підозрюваного правоохоронці відпустили через нестачу доказів його вини.
Як передавав УНН, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина був убитий у Малайзії за допомогою хімічної речовини нервово-паралітичної дії.