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Інтерпол оголосив у розшук чотирьох підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол оголосила в розшук чотирьох громадян КНДР, підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама – зведеного брата північнокорейського лідера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Channel NewsAsia.

Відомо, що в день убивства підозрювані перебували в аеропорту Куала-Лумпура. Правоохоронці припускають, що зараз вони у Пхеньяні.

Нагадаємо, поліція вже заарештувала чоловіка і двох жінок, яким висунуто обвинувачення у причетності до вбивства. За це в Малайзії передбачена смертна кара. Ще одного підозрюваного правоохоронці відпустили через нестачу доказів його вини. 

Як передавав УНН, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина був убитий у Малайзії за допомогою хімічної речовини нервово-паралітичної дії.

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