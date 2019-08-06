Разоблачены интернет-мошенники, которые присваивали деньги тяжелобольных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств тяжелобольных граждан через интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные веб-платформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.
От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающихся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков, отметили в СБУ.
"По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен", - уточнили в спецслужбе.
В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители нашли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.
В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Напомним, в Донецкой области "волонтер" похитил почти миллион гривен, которые собирали для больной девочки.