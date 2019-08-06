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6 марта, 19:19 • 128925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138980 просмотра

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Разоблачены интернет-мошенники, которые присваивали деньги тяжелобольных

Разоблачены интернет-мошенники, которые присваивали деньги тяжелобольных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств тяжелобольных граждан через интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные веб-платформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.

От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающихся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков, отметили в СБУ.

"По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен", - уточнили в спецслужбе.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители нашли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, в Донецкой области "волонтер" похитил почти миллион гривен, которые собирали для больной девочки.

Украинские Национальные Новости

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