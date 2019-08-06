Викрито інтернет-шахраїв, які привласнювали кошти важкохворих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів важкохворих громадян через інтернет. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
За даними спецслужби, учасники угруповання, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені веб-платформи. Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні й посередницькі дії, зокрема, "сплату за податок", "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавалися.
Від шахрайських дій зловмисників потерпали важкохворі люди, у тому числі й онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування. У разі відмови клієнтів від "послуг" учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у "позиці" та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників, зазначили у СБУ.
"За попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень", - уточнили у спецслужбі.
У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці знайшли мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.
У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Нагадаємо, у Донецькій області "волонтер" викрав майже мільйон гривень, які збирали для хворої дівчинки.