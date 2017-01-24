Интернет-мошенника будут судить за миллионные махинации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Еще одного фигуранта миллионного Интернет-мошенничества, который скрывался от следствия, будут судить в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Указанный человек полгода скрывался от следствия.
Так, три человека создали и обеспечивали функционирование Интернет-магазина ("in-enter.com.ua"), копии известного на территории другого государства web-магазина бытовой техники. Цены на сайте были значительно ниже рыночных.
На сайте размещалась ложная информация о продаже бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров. Заказанный товар покупатели оплачивали через денежные переводы, однако техника заказчикам не поступала.
От таких мошеннических действий пострадало около 70 граждан, а ущерб составил почти один млн грн.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении указанного фигуранта преступной группы. Обвинительный акт в отношении двух других соучастников уже в суде.