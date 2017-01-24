Інтернет-шахрая судитимуть за мільйонні махінації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Ще одного фігуранта мільйонного Інтернет-шахрайства, який переховувався від слідства, судитимуть на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Вказаний чоловік півроку переховувався від слідства.
Так, троє осіб створили та забезпечували функціонування Інтернет-магазину (“in-enter.com.ua”), копії відомого на території іншої держави web-магазину побутової техніки. Ціни на сайті були значно нижчими за ринкові.
На сайті розміщувалась неправдива інформація про продаж побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів. Замовлений товар покупці оплачували через грошові перекази, однак техніка до замовників не надходила.
Від таких шахрайських дій постраждало близько 70 громадян, а збитки становлять майже один млн грн.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно вказаного фігуранта злочинної групи. Обвинувальний акт щодо двох інших співучасників уже в суді.