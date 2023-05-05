Интернет Ассоциация выступила против законопроекта, который предусматривает наказание за фейковые аккаунты в соцсетях

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Действуют в ущерб информационной безопасности Украины, создают неприемлемые риски и фактически играют в пользу агрессора – так охарактеризовали в Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) законопроект, которым предлагаются внесение изменений в Уголовный кодекс и который якобы направлен на борьбу с ботофермами, сообщает УНН со ссылкой на письмо ИнАУ в Верховную Раду.

Детали

ИнАУ, которая объединяет более 220 предприятий отрасли информационно-коммуникационных технологий, высказалась против законопроекта № 9223 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за отдельные действия против основ национальной безопасности Украины. Свою позицию по законопроекту представители Ассоциации выразили в письме к главам профильных комитетов ВР, на рассмотрение которых был передан проект закона. ИнАУ просит отклонить этот законопроект «из-за несоответствия требованиям законодательства, следствием принятия которого будет нарушение прав и законных интересов граждан Украины и неприемлемое увеличение социальной напряженности».

Суть законопроекта

Инициаторы проекта Закона предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины и ввести уголовную ответственность за создание, приобретение, использование или сбыт учетных записей, в том числе содержащих заведомо ложные сведения о пользователе, в информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационных системах, электронных коммуникационных сетях для размещения и распространения недостоверной информации (в том числе от имени других лиц, причастность которых к обнародованной информации не подтверждена), или для вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия способствуют повышению уровня социального напряжения, нарушают конституционные права и свободы граждан, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, или для влияния на принятие решений или совершение или не совершение действий государственными органами или органами местного самоуправления лицами этих органов.

Позиция Интернет Ассоциации

«Во-первых, представляется весьма сомнительным практическое применение статьи 114³ - Использование учетных записей с целью распространения недостоверной информации или для оказания влияния на принятие решений, совершение или не совершение действий, которой предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины, поскольку это положение не содержит четкой и однозначной формулировки, а предложенные положения являются общего характера», - говорится в письме в ВР.

Что касается распространения недостоверной информации, то, как отмечают в Ассоциации, согласно статье 32 Конституции Украины, каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального вреда, причиненного сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Конституции Украины, в Украине признается и действует принцип верховенства права.

«Поэтому, при принятии решений или совершения/не совершения действий государственные органы или органы местного самоуправления, должностные лица этих органов должны пользоваться исключительно законами Украины. И, на их решение никоим образом не может и не должно влиять мнение, в частности, пользователей социальных сетей», - отмечают в Ассоциации.

В ИнАУ считают, что авторы законопроекта «провоцируют и возмущают общество, способствуют повышению уровня социальной напряженности, действуют в ущерб информационной безопасности Украины, создают неприемлемые риски и фактически играют в пользу агрессора».

Добавим

В обществе законопроект уже называют попыткой власти запретить критику в свой адрес. В то же время один из соавторов законопроекта нардеп Георгий Мазурашу, заявил, что такая позиция является искажением сути документа, который был разработан при участии представителей СБУ и имеет целью помочь правоохранителям в борьбе с ботофермами и фейковыми каналами/страницами.

Украинские Национальные Новости

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