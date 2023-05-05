Інтернет Асоціація виступила проти законопроекту, який передбачає покарання за фейкові акаунти в соцмережах

Деталі

ІнАУ, яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловилась проти законопроекту № 9223 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України. Свою позицію щодо законопроекту представники Асоціації висловили у листі до голів профільних комітетів ВР, на розгляд яких був переданий проект закону. ІнАУ просить відхилити цей законопроект «через невідповідність вимогам законодавства, наслідком прийняття якого буде порушення прав та законних інтересів громадян України та неприйнятне збільшення соціальної напруги».

Суть законопроекту

Ініціатори проекту Закону пропонують внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та запровадити кримінальну відповідальність за створення, придбання, використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача, в інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційних системах, електронних комунікаційних мережах, для розміщення та поширення недостовірної інформації (у тому числі від імені інших осіб, причетність яких до оприлюдненої інформації не підтверджена), або для втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів.

Позиція Інтернет Асоціації

«По-перше, видається досить сумнівним практичне застосування статті 114³ - Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації або для здійснення впливу на прийняття рішень, вчинення чи не вчинення дій, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс України, оскільки, це положення не містить чіткого та однозначного формулювання, а запропоновані положення є загального характеру», - йдеться у листі до ВР.

Щодо поширення недостовірної інформації, то, як наголошують в Асоціації, відповідно до статті 32 Конституції України, кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Крім того, відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

«Тому, при прийнятті рішень чи вчинення/не вчинення дій державні органи чи органи місцевого самоврядування, службові особи цих органів мають користуватись виключно законами України. І, на їх рішення ніяким чином не може і не повинна впливати думка, зокрема, користувачів соціальних мереж», - наголошують в Асоціації.

В ІнАУ вважають, що автори законопроекту «провокують і збурюють суспільство, сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, діють на шкоду інформаційній безпеці України, створюють неприйнятні ризики і фактично грають на користь агресору».

Додамо

У суспільстві законопроект вже називають спробою влади заборонити критику на свою адресу. Водночас один з співавторі законопроекту нардеп Георгій Мазурашу, заявив, що така позиція є викривленням суті документу, який був розроблений за участі представників СБУ і має на меті допомогти правоохоронцям у боротьбі з ботофермами та фейковими каналами/сторінками.