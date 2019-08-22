Интернет-агитатор в Северодонецке распространял антиукраинские информационные материалы

По данным спецслужбы, администратор интернет-сообществ антиукраинского направления выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов.

По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольных украинской власти территорий.

Установлено, что задокументирована противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.