Интернет-агитатор в Северодонецке распространял антиукраинские информационные материалы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Северодонецке Луганской области прекращена деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещеные социальные сети. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, администратор интернет-сообществ антиукраинского направления выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов.
По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольных украинской власти территорий.
Установлено, что задокументирована противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.