У Сумах викрили антиукраїнського інтернет-агітатора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У місті Суми викрили агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї з заборонених соціальних мереж інформацію з закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".
За оперативною інформацією, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соцмережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб Росії. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.
Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі викрили проросійського інтернет-агітатора.