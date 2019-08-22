Інтернет-агітатор у Сєвєродонецьку розповсюджував антиукраїнські інформаційні матеріали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Сєвєродонецьку Луганської області припинено діяльність інтернет-агітатора, який розповсюджував інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонені соціальні мережі. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, адміністратор інтернет-спільнот антиукраїнського спрямування виконував за грошову винагороду завдання від російських кураторів.
За задумом замовників провокаційні публікації мали призвести до дестабілізації суспільних настроїв напередодні та в День Незалежності України у районах Донецької та Луганської областей, прилеглих до непідконтрольних українській владі територій.
Встановлено, що задокументована протиправна інформаційна діяльність здійснювалась агітатором за аналогічною схемою, виявленою оперативниками СБУ раніше в Одеському, Дніпропетровському та Сумському регіонах.