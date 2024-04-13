Интенсивные бои на Донецком оттенке: войска рф штурмуют танками и пехотой

На Донецком направлении российские силы штурмовали район возле Новокалиново с использованием техники и пехоты. Сейчас зафиксирована усиленная активность на подступах к селам Нетайлово и Уманское, а в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке (М) продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На Донецком оттенке по состоянию на конец суток 12 апреля в районе железной дороги возле Новокалиново российские силы штурмовали район с помощью 2 танков, неизвестного количества БМП и поддержки пехоты, достигнув тактического успеха.

Противник также пытался штурмовать районы Бердичев и Семеновка, но без успеха. Сейчас продолжаются накаты на Нетайлово и Уманское, где врагу удалось закрепиться на подступах к этим селам.

В Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке (М) продолжаются тяжелые бои, а также возобновились активные боевые действия юго-восточнее Угледара.

Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState