Инструкция по борьбе с АЧС требует дальнейших усовершенствований - АСУ

"Безусловно, - это шаг вперед, но надо продолжить работу над усовершенствованием этого документа, поскольку не все наработанные предложения были внесены", - отметил президент ассоциации "Свинари Украины" Артур Лоза.

Так, обсуждался подход, когда хозяйство, которое попало в зону защиты (радиус 3 км вокруг вспышки АЧС) могло бы не ликвидировать поголовье, подтвердив высокий статус биобезопасности.

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"Мы будем настаивать на внедрении этой важной поправки", - подчеркнул А.Лоза.

С другой стороны, благодаря новой Инструкции, по его словам, есть и положительные сдвиги. Так, появилась возможность реализации поголовья на определенное мясоперерабатывающее предприятие, вместо 100%-го уничтожения свиней.

"В течение 2016-го наши хозяйства столкнулись с ситуацией, когда им запрещали реализовывать поголовье свиней на убой из-за того, что фермы находились в зоне надзора (именно в этих случаях - в среднем 30 км от вспышки). Новая Инструкция эти ограничения "убрала", - уточнили в АСУ.

А.Лоза при этом добавил, что Ассоциация будет добиваться, чтобы объекты с высоким статусом биобезопасности, которые попадают в зону защиты и надзора АЧС, имели преференции по сравнению с теми, кто не соответствует установленным требованиям.

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"Таким образом, можно было бы стимулировать производителей улучшать и поддерживать статус биобезопасности. Следовательно, и инвестиции в статью расходов были бы оправданы. Поэтому, мы инициируем продолжение дискуссии и внесение поправок в уже существующую Инструкцию", - отметил он.

Как сообщал УНН, изъятое из зоны вспышки АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать.