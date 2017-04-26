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Інструкція щодо боротьби з АЧС потребує подальших удосконалень - АСУ

Інструкція щодо боротьби з АЧС потребує подальших удосконалень - АСУ

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Оновлена інструкція з профілактики і боротьби з африканською чумою свиней є безперечним кроком вперед, однак цей документ потребує подальшого вдосконалення. Про це повідомили у прес-службі асоціації “Свинарі України” (АСУ), передає УНН.

“Безперечно, — це крок вперед, але треба продовжити роботу над удосконаленням цього документу, оскільки не всі напрацьовані пропозиції були внесені”, — зазначив президент асоціації “Свинарі України” Артур Лоза.

Так, обговорювався підхід, коли господарство, яке потрапило у зону захисту (радіус 3 км навколо спалаху АЧС) могло би не ліквідовувати поголів’я, підтвердивши високий статус біобезпеки.

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“Ми будемо наполягати на впровадженні цієї важливої правки”, — підкреслив А.Лоза.

З іншого боку, завдяки новій Інструкції, за його словами, є й позитивні зрушення. Так, з’явилася можливість реалізації поголів’я на визначене м’ясопереробне підприємство, замість 100%-го знищення свиней.

“Упродовж 2016-го наші господарства зіштовхнулися із ситуацією, коли їм забороняли реалізовувати поголів’я свиней на забій через те, що ферми знаходилися у зоні нагляду (конкретно в цих випадках — у середньому 30 км від спалаху). Нова Інструкція ці обмеження “прибрала”, — уточнили в АСУ.

А.Лоза при цьому додав, що Асоціація буде домагатися, аби об’єкти із високим статусом біобезпеки, які потрапляють у зону захисту чи нагляду АЧС, мали преференції, порівняно з тими, хто не відповідає встановленим вимогам.

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“Таким чином, можна було б стимулювати виробників покращувати і підтримувати статус біобезпеки. Відтак, й інвестиції у цю статтю витрат були б виправдані. Тому, ми ініціюємо продовження дискусії і внесення правок до вже існуючої Інструкції”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, вилучене із зони спалаху АЧС здорове поголів’я свиней дозволили переробляти.

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