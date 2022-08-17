Институт изучения войны: планы рф относительно Украины остаются неизменными

Детали

Аналитики Института отмечают, что президент россии владимир путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей, описывая целые войны рф в Украине 15 августа. Отмечается, что путин завершил свое выступление на форуме "Армия-2022" 15 августа утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за рф, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом "освобождают землю Донбасса".

ISW пишет, что такое ограниченное заявление о целях россии резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями россии относительно "денатификации" и "демилитаризации" Украины. Относительно ограниченное заявление путина также несовместимо с действиями рф относительно "присоединения" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к россии.

Кроме этого Институт информирует: российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины.

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