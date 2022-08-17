Інститут вивчення війни: плани рф щодо України залишаються незмінними
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що мета рф залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України, водночас кремль намагається спотворити свої справжні цілі, передає УНН.
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Аналітики Інституту зазначають, що президент росії володимир путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни росії в Україні 15 серпня. Зазначається, що путін завершив свій виступ на форумі "Армія-2022" 15 серпня твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за рф, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком "звільняють землю Донбасу".
ISW пише, що така обмежена заява про цілі рф різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відносно обмежена заява путіна також несумісна з діями рф щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до росії.
Крім цього Інститут інформує: російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини.
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