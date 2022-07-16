Институт изучения войны: оккупанты, вероятно, выходят из "оперативной паузы"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Оккупанты провели серию наземных атак на Донбассе, и, вероятно, они выходят из оперативной паузы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
В ISW обращают внимание, что российские оккупанты провели серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.
"Эти обстрелы могут свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия в Донбассе", - отмечают эксперты.
По их наблюдениям, наступательные операции по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом.
"Если оперативная пауза действительно закончилась, оккупанты, скорее всего, продолжат и будут расширять такие атаки в ближайшие 72 часа", - отмечают в Институте изучения войны и при этом добавляют, что враг может чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.
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