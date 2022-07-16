Інститут вивчення війни: окупанти, ймовірно, виходять з "оперативної паузи"

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В ISW звертають увагу, що російські окупанти провели серію обмежених наземних атак на північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, уздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута і на південний захід від Донецька.

"Ці обстріли можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі", - зазначають експерти.

За їхніми спостереженнями, наступальні операції як і раніше мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом.

"Якщо оперативна пауза справді закінчилася, окупанти, швидше за все, продовжать і будуть розширювати такі атаки в найближчі 72 години", - відзначають в Інституті вивчення війни та при цьому додають, що ворог може чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

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