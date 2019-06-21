Институт нацпамяти уже направил представление в ГПУ о переименовании проспекта в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинский Институт национальной памяти направил представление в Генеральную прокуратуру в связи с подписанием мэром решение о переименовании проспекта в Харькове. Об этом корреспонденту сообщили УНН в правовом отделе Украинского Института национальной памяти.
“Вчера официально было направлено письмо на Генеральную прокуратуру”, — отметили в учреждении.
Напомним, харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова.
Ранее сообщал УНН, что юристы Украинского института национальной памяти готовы подать иск против мэра Харькова Геннадия Кернеса в случае подписания им решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.