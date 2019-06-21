Институт нацпамяти уже направил представление в ГПУ о переименовании проспекта в Харькове

“Вчера официально было направлено письмо на Генеральную прокуратуру”, — отметили в учреждении.

Напомним, харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

Ранее сообщал УНН, что юристы Украинского института национальной памяти готовы подать иск против мэра Харькова Геннадия Кернеса в случае подписания им решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.