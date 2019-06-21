Інститут нацпам'яті вже направив подання до ГПУ щодо перейменування проспекту в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Український Інститут національної пам’яті направив подання до Генеральної прокуратури у зв’язку із підписанням мером рішення про перейменування проспекту в Харкові. Про це кореспонденту УНН повідомили в правовому відділі Українського Інституту національної пам’яті.
“Вчора офіційно було направлено лист на Генеральну прокуратуру”, — зазначили в установі.
Нагадаємо, харківський міський голова Геннадій Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.
Раніше УНН повідомляв, що юристи Українського інституту національної пам’яті готові подати позов проти мера Харкова Геннадія Кернеса у разі підписання ним рішення про перейменування проспекту Григоренка у проспект Жукова.