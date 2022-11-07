Instagram позволит продавать собственные NFT

Детали

Как отмечается, крупные технологические компании заинтересованы в криптовалютах, а вхождение гиганта социальных сетей в NFT указывает на растущую конкуренцию между рынками, несмотря на сокращение объемов торгов и падение цен.

Согласно информации Meta, функция будет запущена для небольшой группы избранных творцов в США.

Первыми творцами, задействованными для тестирования этой функции, были фотограф Исаак Дрифт Райт, известный как DrifterShoots, и художница Эмбер Виттория.

"Я надеюсь, что эта функция позволит артистам активнее исследовать web3", – отметила Виттория в ответ Axios.

Meta, как сообщается, не будет взимать комиссию за публикацию или распространение NFT в Instagram, однако по-прежнему взимается сбор в магазине приложений.

Отдельно в Facebook будут предлагать "профессиональный режим", чтобы создатели для профессиональной деятельности могли иметь отдельный от своего личного профиль.

Ранее

Социальная сеть Instagram внедряла новую функцию Private Story Likes.