Instagram дозволить продавати власні NFT

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Як зазначається, великі технологічні компанії зацікавлені в криптовалютах, а входження гіганта соціальних мереж у NFT вказує на зростаючу конкуренцію між ринками, попри скорочення обсягів торгів та падіння цін.

Згідно з інформацією Meta, функція буде запущена для невеликої групи обраних творців у США.

Першими творцями, задіяними для тестування цієї функції, були фотограф Ісаак Дріфт Райт, відомий як DrifterShoots, і художниця Ембер Вітторія.

"Я сподіваюся, що ця функція дозволить артистам активніше досліджувати web3", – зазначила Вітторія у відповідь Axios.

Meta, як повідомляється, не стягуватиме комісію за публікацію або розповсюдження NFT в Instagram, проте, як і раніше, стягуються збори в магазині додатків.

Окремо у Facebook будуть пропонувати "професійний режим", щоб творці для професійної діяльності могли мати окремий від свого особистого профіль.

Раніше

Соціальна мережа Instagram впроваджувала нову функцію Private Story Likes.