Instagram дозволить продавати власні NFT
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Instagram від Meta скоро дозволить створювати та продавати свої власні NFT як прямо на платформі соціальних мереж, так і за її межами, повідомляє Axios, пише УНН.
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Як зазначається, великі технологічні компанії зацікавлені в криптовалютах, а входження гіганта соціальних мереж у NFT вказує на зростаючу конкуренцію між ринками, попри скорочення обсягів торгів та падіння цін.
Згідно з інформацією Meta, функція буде запущена для невеликої групи обраних творців у США.
Першими творцями, задіяними для тестування цієї функції, були фотограф Ісаак Дріфт Райт, відомий як DrifterShoots, і художниця Ембер Вітторія.
"Я сподіваюся, що ця функція дозволить артистам активніше досліджувати web3", – зазначила Вітторія у відповідь Axios.
Meta, як повідомляється, не стягуватиме комісію за публікацію або розповсюдження NFT в Instagram, проте, як і раніше, стягуються збори в магазині додатків.
Окремо у Facebook будуть пропонувати "професійний режим", щоб творці для професійної діяльності могли мати окремий від свого особистого профіль.
Раніше
Соціальна мережа Instagram впроваджувала нову функцію Private Story Likes.