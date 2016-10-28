Иностранца приговорили к 6 годам за ограбление квартиры в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Иностранца приговорили к 6 годам лишения свободы за совершение кражи с проникновением в жилье в городе Богуслав Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что ранее судимый 31-летний гражданин Грузии проник в квартиру и похитил денежные средства, коллекцию старинных монет, макет пистолета Макарова, ювелирные изделия и другое имущество, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму более 10 тысяч гривен.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.3 ст.185 (тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины.
Иностранцу назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.